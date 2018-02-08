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"Kapsam dışı bırakılan taşeron işçileri rahatsızdır"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Karayolları Genel Müdürlüğünün Konferans Salonunda, taşeron işçilere kadro imkanı sağlayan düzenlemenin dışında kalanlara kadro talebi amacıyla yaklaşık bin işçinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
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