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Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Kanal İstanbul Projesi'nin sahadaki son sondaj çalışması havadan böyle görüntülendi.
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