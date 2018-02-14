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Kanal Tokat Projesi uygulamaya geçiriliyor

Tokat Belediyesi tarafından yapımına bir süre önce başlanan Kanal Tokat Projesi kapsamında kentin ortasından geçen Yeşilırmak'a, İstanbul'dan getirtilen üç kayık indirildi.
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