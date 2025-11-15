Kanola üreticisini sevindiren yağmur

Kuraklık nedeniyle özellikle ayçiçeğinden istediği verimi alamayan üreticilerin alternatif olarak yöneldiği kanola yağışlarla birlikte güçlendi ve gelişti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kurak dönemin ardından gelen yağışların tarımsal üretime büyük fayda sağladığını söyledi. Ekili arazilerin yağışlarla yeşerdiğini belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Son dönemde güzel yağışlar oldu. Kanola ekiminin büyük bölümü kuru toprağa yapılmıştı. Ekim sürecinin ardından aralıklarla gelen yağışlar bitki tohumlarının güzel bir şekilde filizlenmesini ve güçlü bir yaprak yapısı oluşmasını sağladı. Son 3-4 yıldır bölgemizde ciddi bir kuraklık var. Bu yıl yağışların bol olmasını ve kuraklık stresinden uzak bir yıl geçirmeyi umuyoruz."