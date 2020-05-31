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Karantinada en çok ne satıldı?

Dünya Talks'a konuk olan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, geçici olarak kapandıkları tarihten bugüne kadar çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.
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