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"Kasadan para çekilmemeli, kurumsallaşmak gerekli"

Vahap Munyar’ın sorularını yanıtlayan Ünal, "İşin büyümesini ailenin sermayesi ve işgücü ile sınırlamamak, kurumsallaşmak gerekli." dedi.
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