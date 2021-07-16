Kastamonu mantısı ihracat yolcusu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) da destek alan iki ortak, kurdukları fabrikada yöresel mantı üretiyor.

İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Ünal ile Başkan Vekili Hakkı Baykan, memleketleri Kastamonu'ya mantı fabrikası kurmaya karar verdi.

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikayı kurmak için çalışmalara başlayan Ünal ve Baykan, yaklaşık 6 milyon liralık yatırımla fabrikayı faaliyete geçirdi.

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