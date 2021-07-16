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Kastamonu mantısı ihracat yolcusu

TKDK'den de yaklaşık 650 bin liralık makine ve ekipman desteği alınan fabrikada üretilen mantılar, paketlenerek satışa sunuluyor. Şimdilik yurt içinde satılan mantıların yurt dışına ihracı için de görüşmeler sürüyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) da destek alan iki ortak, kurdukları fabrikada yöresel mantı üretiyor.

İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Ünal ile Başkan Vekili Hakkı Baykan, memleketleri Kastamonu'ya mantı fabrikası kurmaya karar verdi.

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikayı kurmak için çalışmalara başlayan Ünal ve Baykan, yaklaşık 6 milyon liralık yatırımla fabrikayı faaliyete geçirdi.

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