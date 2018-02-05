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2018 öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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