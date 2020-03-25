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Kısa Çalışma Ödeneğinde şartlar iyileşti

TBMM’de kabul edilen yasa ile Kısa Çalışma Ödeneğinde şartlar iyileşti. 600 gün primi 450’ye, 120 gün aynı işyerinde çalışmış olma şartı 60 güne indi.
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