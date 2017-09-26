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"KOBİ’lerimize ‘Türkiye’de yapın desteği kapın’ diyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İthal edilen bir ürünü bir KOBİ ile eşleştirmek istiyoruz. 1000 ürün 1000 KOBİ Programı, ithal ettiğimiz bin kalem ürünü yerleştirmeyi esas alan bir projedir" dedi.
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