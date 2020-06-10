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Konsolidasyon, dijitalleşme ve e-ticaretin artması hız kazanacak

Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Murat Kalay: Covid-19 öncesinde üç temel trend gündemdeydi. Bu üç temel trend Covid-19 sonrasında hız kazanacak: Bunlar lojistik sektöründe konsolidasyon; dijitalleşme ve e-ticaretin artması.
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