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Körfez yatırımcılarının gayrimenkul eğilimleri

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun ve MÜSİAD Dubai Başkanı İdris Demirhan, Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğuydu.
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