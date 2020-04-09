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Koronavirüs 60 milyar liralık düğün sektörünü nasıl etkiledi?

Düğün.com Ceo'su Emek Kırbıyık, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgını sonrası ekonomik anlamda en çok etkilenen sektörlerin başında gelen düğün sektörü, haziran ayından itibaren toparlanma öngörüyor.
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