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Koronavirüs aşısı ne zaman bulunur?

Amgen Türkiye ve Gensenta GM Güldem Berkman İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in konuğu oldu. Türkiye ilaç pazarında Mustafa Nevzat İlaç’ı satın alarak dikkatleri üzerinde çeken Amerika merkezli Amgen’in Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, koronavirüs aşısının araştırma süreciyle ilgili bilgiler verdi.
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