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Koronavirüs salgınının küresel doğalgaz piyasasına etkileri nasıl oldu?

Türkiye’nin en köklü ve en önemli ekonomi yayını olarak dijital ortamda ev sahipliğini yaptığımız “Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı” gerçekleştirildi.
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