ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

Koronavirüs sonrası yeni iş modelleri | Sürdürülebilir DÜNYA

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle