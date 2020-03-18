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"Koronavirüs süreci ile iş yapış biçimlerimizi sorgulayacağız"

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi.
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