Google Haberler

Kozan’da çiftçiler buğday ekimine başladı: “Üretmezsek ekmek olmaz”

Adana’nın Kozan ilçesinde üreticiler, sezonun ilk buğday ekimi için tarlalara girdi. İlçede toplam 500 dönüm alanda buğday, mısır ve ayçiçeği üretimi planlayan çiftçi Adil Eker, 50 dönümlük arazide buğday tohumlarını toprakla buluşturduklarını belirterek nemli toprak ve yağış beklentisinin ekim için uygun koşullar yarattığını söyledi.

Adana’nın Kozan ilçesinde çiftçiler, buğday tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Kozan’da toplam 500 dönüm alanda buğday, mısır ve ayçiçeği üretimi planlayan ve sezonun ilk buğdayını toprakla buluşturan çiftçi Adil Eker, 50 dönümlük alanda toprağın nemli olmasını ve bölgede yağış beklentisini fırsat bilerek ekime başladıklarını söyledi.

Eker, "50 dönüm alanda ilk buğdayı Çukurova topraklarıyla buluşturduk. İlk yağmur yağdı, iki yağmur arasındaki süreçte ekim yapıyoruz. Maliyetler iki katına çıktı. Dönümde 600 kilo verim alırsak bizim için bereketli olur. Kuraklık olursa işimiz zor. Üretmezsek olmaz, üretmezsek ekmek olmaz, emek olmaz" dedi.

Üreticilerden Seçkin Diliçıkık ise bu yılın da kurak geçtiğine dikkat çekerek bazı bölgelerde kullanıldığı iddia edilen "dolu savar" cihazlarının yağışları etkilediğini düşündüklerini belirtti.

Diliçıkık, "Çok kurak gidiyor. Benim çocukluğumdaki yağışlar maalesef yok. Yine de üretim için traktörlerimizle tarladayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi
Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi
"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı
"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı
Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, Anzer balı üreticisi yaşadığı soruna isyan etti
Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, üretici isyan etti
Kültepe'de mozaik heyecanı
Kültepe'de mozaik heyecanı
Hafriyat kamyonu otomobili metrelerce sürükledi: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Hafriyat kamyonu otomobili metrelerce sürükledi
Sahte deterjan depolarına baskın! Markaları bire bir taklit etmişler
Sahte deterjan depolarına baskın! Markaları bire bir taklit etmişler
Ölü farelerle merdiven altı salça üretimi
Ölü farelerle merdiven altı salça üretimi
Lüks tekne bir anda alevler içinde kaldı: Kaptan ekipler tarafından kurtarıldı
Lüks tekne bir anda alevler içinde kaldı: Kaptan ekipler tarafından kurtarıldı