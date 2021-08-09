Kriptoda regülasyon için eylülde pilot uygulama bekleniyor

Fenerbahçe Token lansmanında kripto varlıklarda yapılacak olan düzenlemelere ilişkin bir soruya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İlgili kurumlar devletle çalışmalarını yapıyor. Eylül ayı gibi bir pilot bir uygulama gelmesi söz konusu" dedi.

Ali Koç, regülasyon çalışmalarının Paribu gibi işbirliklerine fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Kripto paraların geri dönüşü olmayan bir realite olduğunu vurgulayan Koç, yasaklama ve engellemenin değil düzenlemenin olacağını söyledi.

Koç, düzenleme ile sektörün daha güvenilir olacağını ve pastanın daha büyüyeceğini ifade etti.