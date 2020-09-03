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Prof. Dr. Aykut Arıkan: Kriz yönetimi, krizden önce yapılmalı

”DÜNYA’nın İK’sı” isimli yeni programımızın ikinci konuğu Prof. Dr. Aykut Arıkan. Dünya Gazetesi canlı yayınında DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça’nın sorularını yanıtladı.
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