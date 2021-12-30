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Kur korumalı TL mevduat enflasyona karşı koruyor mu? | Şans Sohbetleri

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DÜNYA Haber Merkezi
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Kur korumalı TL mevduat yeni bir finansal ürün olarak 21 Aralık 2021 tarihinde uygulamaya girdi.

Kur korumalı TL mevduat, bakiyesini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için geliştirildi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı açmak isteyenler sisteme giren tüm bankalardan bu işlemi yapabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Sistemin Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Kur korumalı TL mevduat hesabı 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Hesaba uygulanacak mevduat faizi ile hesap açılış ve vade sonu tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Kur korumalı TL mevduat hesabını gazeteci Hakan Güldağ, ekonomist Ali Ağaoğlu ile Şans Sohbetleri'nde değerlendiriyor.

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