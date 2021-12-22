Kur korumalı TL vadeli mevduat ne getirecek? | Şans Sohbetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamanın ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat devreye alındı.

Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Yanı sıra döviz mevduat hesaplarından TL'ye geçiş için de destek verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını açıkladı.

Hükümetin yeni adımlarını gazeteci Hakan Güldağ, ekonomist Ali Ağaoğlu ile Şans Sohbetleri'nde değerlendiriyor.