Kuraklığın etkisi ağır: Yer fıstığı tarlada 60 TL, markette 150 TL

Hatay’da yer fıstığı hasadı başladı; kuraklık nedeniyle verim geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

Fakıoğlu, tarladan satış fiyatının 60–100 TL, market raflarında ise 120–150 TL seviyelerinde olduğunu belirterek, “Maliyetler çok yüksek olduğu için bizim açımızdan bu fiyatlar düşük kalıyor; ancak tüketici için pahalı görünebiliyor” dedi.

Geçen yıla kıyasla kalite ve verimde ciddi kayıp yaşandığını vurgulayan Fakıoğlu, “Geçen yıl sattığımız ürün hem daha kaliteli hem de verim iki kat fazlaydı. Bu yıl kuraklıktan dolayı fıstık tam olgunlaşmadı” diye konuştu.

Hasadın imece usulü yapıldığını belirten Süheyla Bozkurt ise işçilik yükünün oldukça ağır olduğuna dikkat çekerek, “Sabah 07.00’de başlıyoruz, 15.30’da bitiriyoruz. Traktörle söküyoruz, sonra elle ayıklıyoruz. Hasat hem zahmetli hem çok yorucu” ifadesini kullandı.