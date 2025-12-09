Kuraklığın etkisi ağır: Yer fıstığı tarlada 60 TL, markette 150 TL
Hatay’da yer fıstığı hasadı başlarken, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin geçen yıla göre yarı yarıya düştüğü bildirildi. Antakya’nın Arpahan Mahallesi’nde 10 dönümlük arazisinde üretim yapan çiftçi Yusuf Fakıoğlu, bu sezon fıstıkların yeterli büyüklüğe ulaşmadığını ve olgunlaşamadığını söyledi. Tarlada 60–100 TL olan ürün, markette 120–150 TL’den satılıyor.
Hatay’da yer fıstığı hasadı başladı; kuraklık nedeniyle verim geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.
Fakıoğlu, tarladan satış fiyatının 60–100 TL, market raflarında ise 120–150 TL seviyelerinde olduğunu belirterek, “Maliyetler çok yüksek olduğu için bizim açımızdan bu fiyatlar düşük kalıyor; ancak tüketici için pahalı görünebiliyor” dedi.
Geçen yıla kıyasla kalite ve verimde ciddi kayıp yaşandığını vurgulayan Fakıoğlu, “Geçen yıl sattığımız ürün hem daha kaliteli hem de verim iki kat fazlaydı. Bu yıl kuraklıktan dolayı fıstık tam olgunlaşmadı” diye konuştu.
Hasadın imece usulü yapıldığını belirten Süheyla Bozkurt ise işçilik yükünün oldukça ağır olduğuna dikkat çekerek, “Sabah 07.00’de başlıyoruz, 15.30’da bitiriyoruz. Traktörle söküyoruz, sonra elle ayıklıyoruz. Hasat hem zahmetli hem çok yorucu” ifadesini kullandı.