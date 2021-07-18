  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Kurban pazarında hareketlilik arttı

Kurban pazarında hareketlilik arttı

Ağrı'da hayvan pazarına gelen vatandaşlar ile besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturuyor.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Besicilerden Ercan Kaya, hayvanlarını yazın yaylada kışın da çiftlikte besleyip Kurban Bayramı'na hazırladığını söyledi.

Uzun yıllardır batı illerine kurbanlık gönderdiğini belirten Kaya, "90 büyükbaş hayvanımız vardı, 89'unu sattık. Onu da satmak için bekliyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmını da İstanbul'a gönderdik." diye konuştu.

Diğer Videolar
Turistlerin yeni gözdesi: 'Mavi tur'
Kadın girişimcinin hikayesi: Bankacılığı bıraktı, tarıma başladı
Kastamonu mantısı ihracat yolcusu
Kurbanlık boğa 'Altınbaş' alıcısını bekliyor
İyilik için atılan kulaçların hikayesi
Bayramda 5 milyon kişi göç edecek
Başkanlar Konuşuyor: Adıyaman
Dolar ne olur?