Kurban pazarında hareketlilik arttı

Besicilerden Ercan Kaya, hayvanlarını yazın yaylada kışın da çiftlikte besleyip Kurban Bayramı'na hazırladığını söyledi.

Uzun yıllardır batı illerine kurbanlık gönderdiğini belirten Kaya, "90 büyükbaş hayvanımız vardı, 89'unu sattık. Onu da satmak için bekliyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmını da İstanbul'a gönderdik." diye konuştu.