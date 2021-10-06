Küresel enerji krizi ve olası etkileri
Buse Biçer’in sunumu; Mehmet Öğütçü, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım ve Dr. Şeref Oğuz’un katılımıyla gerçekleştirilen Global Konuşmalar programında bu hafta küresel enerji krizi ve olası etkileri konuşuldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Enerji krizine ilişkin değerlendirme yapan Öğütçü şunları söyledi;
"Küresel enerji krizi eşikte. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kış çetin geçecek, 2022'de fiyat dalgalanmaları, arz talep dengesizliği ve tedarikteki aksamalar nedeniyle kriz büyüyecek"
Global Yatırım işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 15 günde bir çarşamba günleri saat 14.00'da #DünyaWEBTV'de.