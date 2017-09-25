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Kuşadası’na 3 gemiyle 6 bin turist geldi

Kuşadası’na 3 gemiyle gün içinde 6 bin turist günübirlik giriş yaptı.
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