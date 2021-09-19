Kütahya Porselen'den yeni yatırım

Sema Güral Sürmeli programda şirketin 50. yılını gurur ve mutlulukla kutladıklarını ve üç yeni fırın için yatırımlarının bulunduğunu bu yatırımı da kısa sürede açılış müjdesi ile duyurmak istediklerini belirtti.

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