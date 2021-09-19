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Kütahya Porselen'den yeni yatırım

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu pazar Vahap Munyar'ın konuğu Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Sema Güral Sürmeli programda şirketin 50. yılını gurur ve mutlulukla kutladıklarını ve üç yeni fırın için yatırımlarının bulunduğunu bu yatırımı da kısa sürede açılış müjdesi ile duyurmak istediklerini belirtti.

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya Web Tv'de

 

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