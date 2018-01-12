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Litresi 5 lira olan sütü yok satıyor

Son yıllarda verilen desteklerle Balıkesir'de sayıları 800'den 3 bin başa çıkan mandaların sütü ile kaymağı artan talep dolayısıyla adeta yok satıyor.
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