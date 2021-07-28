Lobi faaliyetleri harekete geçti! Fındıkta rekolte oyunu

İl ve ilçe bazında yapılan tahmin Tarım ve Orman Bakanlığına bildirildi. Bu veriler bakanlığa ulaştıktan sonra, rekolteyi düşük bulan İhracatçılar ve fındığın en büyük alıcısı ve ihracatçısı Ferrero harekete geçti.

‘LOBİ FAALİYETLERİ HAREKETE GEÇTİ’

Dünya WEB TV’de yayınlanan Tarım Dünyası’nda konuya ilişkin değerlendirmeler yapan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi; ‘Fındık Türkiye ekonomisinin en önemli ürünlerinden birisi. Daha önce TMO eskiden hasat başlamadan 15 gün kadar önce fiyatları açıklıyordu. Fakat öyle olmadı. Sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramdan önceki konuşmasına çevrildi ama son anda bir rekolte ‘sorunu’ çıktı. Resmi olarak açıklanmayan fakat bizim öğrendiğimiz rekolte 650 bin idi. Fakat Ferrero bu duruma ‘müdahale’ etti ve Tarım Bakanlığı gerekli yerlere ‘Rekolte tekrar hesaplansın’ diye bir yazı gönderdi. Özetle rekoltede lobi faaliyetleri harekete geçti. Ferrero’nun amacı ise rekolteyi yüksek gösterip, fındığın fiyatını düşürmek.’

REKOLTE NEDEN ÖNEMLİ?

Rekolte yani üretim ne kadar yüksek olursa fiyat o kadar düşük olur. Rekolte düşük olursa, fiyat yükselir. Türkiye’nin üretimde ve ihracatta söz sahibi olduğu fındıkta uluslararası piyasada fiyat belirlemede etkili olamıyor. Fiyatı daha çok alıcılar belirliyor. Bu nedenle ihracat miktarında rekor kırılsa bile, yıllardır fındık ihracatındaki gelir 2 -2.5 milyar doların üzerine çıkartılamıyor. Fındıktan üretici, Türkiye değil, alıcılar para kazanıyor.

FİYAT NE OLACAK?

Fındık hasadı Ağustos ayının ilk haftası başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık alım fiyatının hasat öncesi açıklanacağını ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alacağını duyurmuştu. Genel beklenti bayramdan önce fındık fiyatının açıklanması yönündeydi. Ancak, bakanlığın ikinci kez rekolte tahmin çalışmasına zorlanması nedeniyle fiyat açıklanamadı. Fiyatın ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. İktidar partisi milletvekilleri fiyatın 30 lira olması için çalıştıklarını belirttiler. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel fındık fiyatının en az 35 Lira olması için kampanya başlattı. Fındıkta son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

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