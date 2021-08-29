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Lojistikte e-Ticaret Rüzgarı

Patronlar Anlatıyor programında Vahap Munyar'ın bu haftaki konuğu HML Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karamollaoğlu oldu.

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Karamollaoğlu, online ticaretin önümüzdeki 4-5 yılda en az 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını söyledi.

Karamollaoğlu şunları kaydetti: " Rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Yatırım olmadan bu işi büyütmek doğru değil. Pazar büyüdüğünde kim yatırım yaptıysa o ayakta kalacak" dedi.

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan 'Patronlar Anlatıyor' programı her pazar saat 15.00'da Dünya Web Tv'de

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