Lojistikte e-Ticaret Rüzgarı

Karamollaoğlu, online ticaretin önümüzdeki 4-5 yılda en az 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını söyledi.

Karamollaoğlu şunları kaydetti: " Rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Yatırım olmadan bu işi büyütmek doğru değil. Pazar büyüdüğünde kim yatırım yaptıysa o ayakta kalacak" dedi.

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