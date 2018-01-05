ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Maden suyuna aroma katıp dünyaya satıyorlar

Giresun'da 20 yıl önce doğal maden suyundan meyve aromalı maden suyu üretmeye başlayan firma, Türkiye pazarıyla yetinmeyip bugün 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.