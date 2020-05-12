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Mağazalar ne zaman açılacak?

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Dünya Talks'ta MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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