Mars Investment Genel Müdürü Hakan BUCAK Sürdürülebilir Dünya'da
Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nin konuğu MARS Investment Genel Müdür Hakan Bucak oluyor.
DÜNYA Haber Merkezi
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📌Pandemi gayrimenkul yatırımlarını nasıl etkiledi?
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