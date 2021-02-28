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  4. Mars Investment Genel Müdürü Hakan BUCAK Sürdürülebilir Dünya'da

Mars Investment Genel Müdürü Hakan BUCAK Sürdürülebilir Dünya'da

Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nin konuğu MARS Investment Genel Müdür Hakan Bucak oluyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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