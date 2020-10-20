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Yeşim Aksüt: Yeni normal dönem, salgın hastalıkların sigorta kapsamına gireceği dönem olacak

Marsh Türkiye Eş CEO'su Yeşim Aksüt Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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