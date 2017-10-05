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Meclis'te 'torba tasarı' sunumu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı alanlarda vergi düzenlemeleri öngören 'torba tasarı'ya ilişkin sunum yaptı.
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