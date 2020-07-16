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Mehmet Kutman, Global Konuşmalar'da soruları yanıtladı

Mehmet Kutman'la yılın ilk yarısına ilişkin genel genel değerlendirmede bulundu ve önümüzdeki 6 aya bakışını anlattı.
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