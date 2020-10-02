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Melek Pulatkonak: Resmi değiştirecek olanlar kız çocuk babalarıdır

Deneyimli araştırmacı, Çiğdem Penn, her on beş günde bir sosyal-ekonomik konuları masaya yatırıyor olacak. Bu haftaki konuğumuz, TurkishWIN&BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak.
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