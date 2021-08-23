Memur-Sen'den zam kararı sonrası ilk açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklanması ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın, maaş zam artışına ilişkin, "İfade edilen rakam, yüzde 26'ya tekabül ediyor. Bu, toplu sözleşme ikramiyesinden gelen aylık 2 puan iyileştirmeyle beraber en düşük devlet memuru maaşında şu an için yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin henüz imza aşamasına gelmediğini belirten Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda da çerçeve 2022 yılı içinde çalışılacak, tamamlanacak ve sunulacak şeklinde bir uzlaşımız aramızda söz konusuydu. Dolayısıyla bu konuda da cümle kuruldu. Bunda da çalışanları memnun edecek şekilde, 3600 ek gösterge beklentisinde kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda Memur-Sen olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız." dedi.

Hizmet kolu sözleşmelerinde de çok ciddi kazanımlar söz konusu olduğunu ve sözel mutabakatların sağlandığını belirten Yalçın, süre yeterli olmamasından dolayı toplu sözleşmenin içeriğini tek parçada ifade etme noktasına gelemediklerini dile getirdi.