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Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor

İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Güleyin, Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye’deki firmaların durumu, alınan önlemleri ve iş dünyasının geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
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