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  4. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirdi!Dolar ve altın rekor kırdı|Taner Özarslan ile Piyasa Yorumu

Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirdi!Dolar ve altın rekor kırdı|Taner Özarslan ile Piyasa Yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekti.

DÜNYA Haber Merkezi
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Eylül ayında başlayan faiz indirim süreciyle birlikte 4 toplantıda toplam 500 baz puan indirim yapılmış oldu. 100 baz puanlık faiz indirimine ilk tepki olarak dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,66'ya kadar tırmanırken euro/TL ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı. Gram altın da 895 liranın üzerini gördü.

TCMB'nin faiz kararını ekonomist ve Sparta & Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan Dünya WEB TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

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