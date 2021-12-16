Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirdi!Dolar ve altın rekor kırdı|Taner Özarslan ile Piyasa Yorumu

Eylül ayında başlayan faiz indirim süreciyle birlikte 4 toplantıda toplam 500 baz puan indirim yapılmış oldu. 100 baz puanlık faiz indirimine ilk tepki olarak dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,66'ya kadar tırmanırken euro/TL ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı. Gram altın da 895 liranın üzerini gördü.

TCMB'nin faiz kararını ekonomist ve Sparta & Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan Dünya WEB TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.