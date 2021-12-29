Merkez Bankası 2022 rotasını açıkladı! Piyasalar neye dikkat etmeli? | Eda Karadağ ile Piyasa Yorumu

Geçmiş yıllarda her zaman aralık ayı başında yayımlanan geçen yıl 16 Aralık’a yetiştirilen metin bu kez yılın son haftasına kaldı. Her ne kadar finansal istikrar vurgusu metinde yer alsa da sıkı para politikasına yönelik ifadeler tıpkı Para Politikası Kurulu metinlerinde olduğu gibi kaldırıldı. Merkez Bankası 2022 yılında rezerv güçlendirme için adımlar atacağını duyururken swap miktarlarını azaltacağına da işaret etti.

Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi. Metinde genel çerçeve bölümünde “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.

Merkez Bankası'nın 2022 politikasını Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ Dünya WEB TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.