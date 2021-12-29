  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası 2022 rotasını açıkladı! Piyasalar neye dikkat etmeli? | Eda Karadağ ile Piyasa Yorumu

Merkez Bankası 2022 rotasını açıkladı! Piyasalar neye dikkat etmeli? | Eda Karadağ ile Piyasa Yorumu

Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Geçmiş yıllarda her zaman aralık ayı başında yayımlanan geçen yıl 16 Aralık’a yetiştirilen metin bu kez yılın son haftasına kaldı. Her ne kadar finansal istikrar vurgusu metinde yer alsa da sıkı para politikasına yönelik ifadeler tıpkı Para Politikası Kurulu metinlerinde olduğu gibi kaldırıldı. Merkez Bankası 2022 yılında rezerv güçlendirme için adımlar atacağını duyururken swap miktarlarını azaltacağına da işaret etti.

Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi. Metinde genel çerçeve bölümünde “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.

Merkez Bankası'nın 2022 politikasını Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ Dünya WEB TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

Diğer Videolar
2021 yılında tarımda neler oldu? | Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası
Şener Gençer ile Çin'den ithal edilen oyuncaklarda çocuk sağlığı | Patronlar Anlatıyor
Yeni yılda iyilik hediyeleri | İyi Bir Dünya
'Kadın için taşıyoruz' Anadolu Buluşmaları | Mersin
Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı
Türkiye’deki akıllı telefon pazarı 2021’de nasıl değişti? | Teknoloji Dünyası
Kırıkkale ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
İklim değişikliği ile mücadele için U dönüşü | Sürdürülebilir Dünya