Merkez Bankası 21 Ekim'deki PPK toplantısında faizi ne kadar indirecek?

Para Piyasası Kurulu Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Gözler şimdi bu ayki açıklanacak karara çevrildi.

Programın ilgili bölümü şöyle;

Güldağ: Peki Merkez Bankası toplantısında ne yapar? Tahminin nedir?

Ağaoğlu: Bunu çok önceden konuştuk. Bu faiz indirimi gelmemesi gerekiyordu, geldikten sonra eğer bu işe başladıysanız arkasını getirirsiniz diye düşünüyorum. 2 tane 50 baz puan ya da bir 100 baz puan indirim gelecek diye düşünüyorum. Bu işkenceyi daha fazla uzatmamak için ilk toplantıda 100 baz puan veya kalmış zaten 3 toplantı daha bu 3 toplantının ikisinde 50’şer baz puan bekliyorum ben piyasa da onu bekliyor. Zaten şu andaki endişenin kaynağı da böyle bir indirim beklentisi. Buna paralel de kur yukarı doğru gidiyor.