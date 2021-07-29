Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.
Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e çıkardı. "Enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı; eşgüdüm gerekli" diyen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonla mücadeleyi vatandaştan, firmalara odalardan kurumlara herkesin içselleştirmesi gerektiğini vurguladı.
EKONOMİST SONER KURU DÜNYA’DA DEĞERLENDİRDİ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarını Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendiren ekonomist Soner Kuru, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele etmek için yapabileceği farklı bir şey olmadığını belirtti.
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