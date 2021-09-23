Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek mi?

Programın ilgili bölümü şöyle: Ağaoğlu: Faiz indirimini rasyonel bir akılla açıklamak gerçekten mümkün değil. Güldağ: Devamını bekler misin? Ağaoğlu: Bu politik bir kararsa 300-500 baz puan indirin de rahat edelim hep beraber. Radikal bir şey yapılsın bari. Bari işe yarasın diyorsanız. Bu arada literatüre geçtik, enflasyonu yükselmekte olan bir ekonomi faiz indirerek enflasyonla mücadele ediyor!

Güldağ: Doğalgaz ve elektrikteki artan maliyetlerden dolayı yüzde 15 zam bekleniyor. Böyle de bir durum var. Ama biz çekirdeğe bakıyoruz, enerji hariç oluyor. Onu düşünemedim. Ağaoğlu: Aynı şekilde bizim dış ticaret açığında da enerji ve altın yok. Enerji dışı diye bir cari açık hesaplamak mümkün mü? Çünkü sizin ürettiğiniz her şeyin içinde o ithal ettiğiniz enerji var. Cari açık neredeyse enerji faturasına eşittir yıllardır. Böyleyken enerji dışı bakmak kendinizi kandırmaktan başka bir şey değil[OK1] . Zaten artış eğiliminde olan enflasyona kur geçişkenliğinden bir etki daha gelecek. İnecek bu, 8,65’lere inecek ama 8,25’lere artık inmeyecek.

Güldağ: Yeniden çıkabilir de bu kırılganlığımız iyice arttı.

Ağaoğlu: Merkez’in önünde 3 toplantı daha var. 100 baz puan daha indirecek diye bir beklenti oluştuğunda burayı aşağı indirmeniz mümkün değil. Yatay kalması bile 8,75’e çıkan kurun etkisini mutlaka enflasyon olarak fiyatlara yansıtması demektir. Etki nasıl olacak? Bir enflasyonda o indirim veya düşüş ihtimali azalmış durumda. İhracatı destekler mi? Bizim ihracatı kurla destekleme dönemimiz yaklaşık 10 yıl önce sona erdi. Dış talebin devam ettiğini Merkez de vurguladı ama artış hızı azaldı. Aynı şekilde Türkiye’deki sanayideki kapasite kullanım artış hızı da azaldı. Yavaşlamaya başlayacağız, bu açıkları kapatmamız kolay kolay mümkün değil. Hal böyle olunca etki kur tarafından geliyor. Aynı şekilde beklentiler bozluyor. Aynı şekilde DTH’ı bozdurmak istiyorlar ama artık o hayalden vazgeçelim. Hepsini bir araya getirdiğimizde beklenti, algı, Türkiye’ye bakış açısı, risk primi olarak baktığımızda bunların hepsini olumsuz etkileyecek bir karar olarak görüyorum. Maalesef sonuçlarına katlanacağız.

Güldağ: 100 baz puan olmasa da devamını da getirebilir gibi görünüyor.

Ağaoğlu: Madem böyle bir ispat çabası içindesiniz bu yola girdiyseniz devamını getirmek zorundasınız. Daha iyi olur mu derseniz biraz zor.

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