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Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde ise "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi. Merkez Bankası'nın kararını ve PPK metnindeki mesajlarını TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

 

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