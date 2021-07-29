"Merkez Bankası şikayet değil, ikna etmeli"

Merkez Bankası'nın Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) sahiplerine yaptığı 'Dövizleri bozdurun' çağrılarının karşılıksız olduğunu belirten Ağaoğlu, 'Burada DTH sahibi bozmuyorsa bunun müsebbibi Merkez Bankası’na yardımcı olmakla yükümlü olmayan DTH sahibi değildir. Onları ikna etmekle yükümlü olan Merkez Bankası ve ekonomi idaresidir. O yüzden Merkez Bankası başka birisinden yardım beklemez, çünkü Merkez Bankaları tüm ekonomilerin gideceği yolu belirleyen kurumdur, zaten faizle bunu söylerler' dedi.