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"Merkez Bankası şikayet değil, ikna etmeli"

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tarafından açıklanan enflasyon raporunu değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) sahiplerine yaptığı 'Dövizleri bozdurun' çağrılarının karşılıksız olduğunu belirten Ağaoğlu, 'Burada DTH sahibi bozmuyorsa bunun müsebbibi Merkez Bankası’na yardımcı olmakla yükümlü olmayan DTH sahibi değildir. Onları ikna etmekle yükümlü olan Merkez Bankası ve ekonomi idaresidir. O yüzden Merkez Bankası başka birisinden yardım beklemez, çünkü Merkez Bankaları tüm ekonomilerin gideceği yolu belirleyen kurumdur, zaten faizle bunu söylerler' dedi.

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