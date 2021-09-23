Merkez Bankası'dan sürpriz faiz indirimi! Dolar/TL karar sonrası 8,80'in üzerine çıktı

Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edildi. Metinde "politika faizi enflasyonun üzerinde kalacaktır" ifadesi çıkarıldı. Metinde şöyle denildi:

METİNDE ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU

"Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

SIKI DURUŞ TAAHHÜDÜ VEREN İFADELER YER ALMADI

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

DOLAR/TL KARAR SONRASI 8,80'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü sert bir hareket yaşandı. Dolar/TL 8,80'in üzerine çıkarak haziran ayında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,88'e yaklaştı. Kararı ve Merkez Bankası'nın mesajlarını ekonomist Fatih Özatay, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi. Özatay şunları söyledi:

FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALABİLİR

1 puan indirimi haklı kılacak bir şey var sadece, Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini hem bu yıl hem de 2022 için enflasyonda ciddi bir düşüş bekliyor. Eğer bu tahminine inanıyorsa Merkez Bankası, ona göre hareket etmiş olabilir. Fakat piyasa bu tahmini gerçekçi bulmuyor. Böyle bakınca Merkez sanki TL’nin değer kaybetmesini istiyor. Bu kararın ilk sonucu döviz kuruna yukarı yönlü bir baskı, ne kadar artacağını bilmiyoruz. Bu yeni bir enflasyon dalgası demek. Enflasyon daha da yükselecekse eğer, çekirdek enflasyon da yükselecek. Bu durumda Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalacak. Bunu yapar mı bilemiyorum fakat bunu tartışacağımız açık. Böyle bakınca bu hoş bir para politikası değil.

DÖVİZE MÜDAHALE GELİR Mİ

Döviz kurundaki artış kalıcı olursa ki olacak gibi döviz müdahalesi gelir mi diye düşünüyorum. Fakat net döviz rezervimiz ekside.

YENİ POLİTİKA METNİNE İHTİYAÇ VAR

Merkez’in karar metninden çok zorlandığı anlaşılıyor. Bir de on yıldır yanına yaklaşılamayan yüzde 5 hedefine vurgu yapıyorsunuz. Metin biraz karışık. İletişimdeki sorunları çözebilmek için bir yeni politika metni yayınlaması gerekiyor.

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