Merkez Bankası’nda görev değişikliğinin perde arkası | Dolar neden 9,18’e fırladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

1981’de Elazığ’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi.

2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev aldı. 2019-2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çakmak, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.

PROF DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

1959 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, 1980-82 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığında görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında TMSF Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna’nın, 4 tane yayımlanmış kitabı,5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.

BAŞKAN OLABİLECEKLERİ İDDİA EDİLİYORDU

Bunun yanında son dönemde yabancı basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Şahap Kavcıoğlu'nu görevden alabileceğine dair haberler yapılıyordu. Son olarak Reuters geçen hafta Erdoğan'ın Kavcıoğlu'ndan 'soğuduğunu' iddia etmişti. Bu haber aynı gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlandı.

Söz konusu haberlerde ve sosyal medyada zaman zaman Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük isimlerinden birisinin Şahap Kavcıoğlu yerine Başkan olarak atanacağı dedikodusu dillendiriliyordu.

UÇAK BİLETİ TARTIŞMASI

Görevden alınan PPK Üyesi Abdullah Yavaş ise son zamanlarda farklı bir tartışmanın merkezinde yer alıyordu. ABD'de yaşayan Yavaş'ın PPK toplantılarına uçakla gidip geldiği, toplam uçak bileti masrafının bugüne kadar 700.000 doları aştığı iddia edilmişti.

2008 yılından bu yana PPK Üyesi olan Yavaş son faiz indirimi kararı alınan toplantıya katılmamıştı. Bloomberg, Yavaş'ın koronavirüs pozitif olması sebebiyle toplantıya katılamadığını bildirmişti.