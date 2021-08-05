Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini tutar mı?

İki ‘yangının’ birlikte yaşandığını kaydeden ikili Merkez’in son 20 yıldır enflasyon tahminlerini de tutturamadığını kaydetti.

AKLA İBAN MI GELİR?

Yardım için çabalayan binlerce insanımız var, gerçekten onlara müteşekkiriz. Fakat ilk olarak akla İBAN mı gelir, ilk akla orman arazilerini turizme açacak yasayı bu yangının tam ortasında mı aklınıza gelir de mi bu yasayı çıkarırsınız diye insan düşünmeden edemiyor. İki şeyi söylemeden edemeyeceğim; Kızılay nerede, ordu nerede? Hayli canım yandı, çok üzgünüm. Çok da bu konuya girmek istemiyorum ama işi biraz da bağlayayım, iki yangını bir arada yaşıyoruz diyeyim. Ekonomiye bağlayalım, bunun turizme etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Sadece otel turizmine yönelik bir yaklaşımımız var, binaya bağlıyoruz sadece. Yat turizmi de var. Muğla’nın kıyıları dünyanın en güzel köşelerinden biridir. Yunan adaları deriz ama oralar ‘çıplaktır’ aslında, orman alanı çok azdır. Ama Türkiye’nin bu sahilleri gerçekten ormanlık alanlar ve yat turizmi için çok kıymetli alanlardır. Neyse bunu da bir tarafa koyuyorum, ikinci yangına gelelim; enflasyon.

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