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Merkez Bankası'nın faiz indiriminin etkileri ne olacak? | #ŞansSohbetleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Dolar/TL kararın ardından 10,54'ten 11'in üzerine çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Dolar/TL kararın ardından 10,54'ten 11'in üzerine çıktı.

Kararı ve etkilerini Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Gazeteci Hakan Güldağ Şans Sohbetleri programında değerlendirdi.

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