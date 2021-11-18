Merkez Bankası'nın faiz indiriminin etkileri ne olacak? | #ŞansSohbetleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Dolar/TL kararın ardından 10,54'ten 11'in üzerine çıktı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Dolar/TL kararın ardından 10,54'ten 11'in üzerine çıktı.
Kararı ve etkilerini Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Gazeteci Hakan Güldağ Şans Sohbetleri programında değerlendirdi.